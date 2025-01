Cultura de Ferraz promove evento Férias na Praça

No intuito de aproveitar a reta final do período de recesso dos estudantes ferrazenses, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá neste final de semana, 25 e 26 de janeiro, o Férias na Praça, um evento voltado para toda a família, que ocorrerá das 14 às 18 horas, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções.

Haverá brinquedo infláveis, pintura facial, brincadeiras, Batalha de MC infantil, oficinas de Ripaton e Abayomi, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

A titular da pasta, Ana Rosa Augusto Rodrigues, reforça o convite para o evento. “Teremos mais uma edição de sucesso e muita diversão. O projeto Férias na Praça consegue superar o número de público a cada ano e tenho certeza que esta edição irá movimentar a todos.

Além das atrações esperadas, teremos também dança e muita música. Será um final de semana repleto de atividades culturais e, gostaria de convidar a todos para prestigiar a ação preparada com tanto carinho e empenho”, disse a secretária.

Vale ressaltar que o evento é totalmente gratuito e livre para todas as idades. A Praça dos Trabalhadores (no Centro de Convenções) está situada na Avenida Brasil, 1807, na região Central.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.