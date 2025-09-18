Cultura e Saúde se unem na caminhada de valorização à vida em Ferraz

O mês de setembro é marcado por ações de orientação de prevenção ao suicídio e a Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria de Saúde de Ferraz, realizou nesta quinta-feira (18) uma caminhada, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

A caminhada que percorreu o entorno da Estação Cidadania e Cultura, localizada no bairro do Kemel, levou centenas de pessoas com balões e roupas amarelas a dialogar sobre a causa com a população do bairro.

O evento que começou às 8h da manhã irá perdurar ao longo do dia com aulão de funcional, palestras com psicólogos da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Nhan, esteticistas, massagistas e atendimento médico.

A secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, convidou os munícipes para participarem da ação “Venham participar com a gente desta ação. Cultura também fala sobre a saúde mental.”

O Setembro Amarelo foi criado nos EUA, quando o jovem Mike Emme, de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Ele era um menino doce e seus pais e familiares não sabiam que ele estava passando por uma situação difícil. Mike tinha um Mustang amarelo que ele mesmo havia reformado, por isso, no dia de seu velório, seus pais entregaram fitas amarelas e cartões decorativos que diziam: “Se você precisar, peça ajuda”. Desde então, a causa vem ganhando força e se expandindo para vários países do mundo