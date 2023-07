Cultura Itinerante de Itaquá chega ao Parque Marengo neste domingo

O projeto Cultura Itinerante, promovido pela Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba, vai estacionar no Parque Residencial Marengo neste domingo (2). Com diferentes atrações culturais envolvendo música, dança, teatro e atividades circenses, a ação vai ocorrer das 10h às 17h na rua Waldomiro Silveira.

A proposta foi iniciada em 2021 quando teve adesão positiva visitando uma série de bairros, levando alegria e novas perspectivas artísticas e culturais aos moradores. O objetivo continua sendo o de ampliar a democratização da cultura, alcançando novos locais.

"Entendemos a importância do Cultura Itinerante a partir do momento em que estacionamos nos bairros. A população gosta e consome cultura, então nosso papel é ampliar o trabalho alcançando cada área da cidade", disse a chefe da pasta, Maria Ana Rosa.

O evento também conta feira de artesanato, bancada literária, espaço kids e food trucks. A estimativa é que pelo menos 500 pessoas participem das atividades neste domingo no Marengo.

"Acredito no poder da educação, da arte e da cultura na transformação coletiva. Partindo disso, estamos reforçando nossas ações para aproximar as crianças e adolescentes do que há de melhor com lazer, segurança e conhecimento", completou o prefeito Eduardo Boigues.