Curso de saúde mental para professores da rede estadual abre mais 500 vagas

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou as inscrições para a primeira edição do curso “Ame sua Mente na Escola”, promovido pelo Projeto Ame sua Mente na Escola e pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (Efape).

Além disso, mais 500 vagas foram disponibilizadas para a formação, que acontece a distância a partir de 2 de maio, com carga horária de 32 horas, por meio da plataforma do Instituto Ame sua Mente (thinkific.com). As inscrições podem ser feitas no site da Efape.

A ação visa favorecer, por meio da educação em saúde, a promoção de saúde mental, a prevenção de transtornos mentais na juventude, a redução dos estigmas relacionados aos transtornos mentais, a resolução de problemas mais leves dentro da própria escola, a identificação precoce e o encaminhamento adequado de casos para assistência especializada, assim como promover o autocuidado em relação à saúde mental dos próprios educadores.

Realizado com o apoio do Instituto ABCD e da Associação Umane, o projeto Ame sua Mente na Escola visa estabelecer uma nova cultura sobre saúde mental no ambiente escolar e, assim, trabalhar a prevenção dos transtornos mentais na juventude, a redução dos estigmas e a resolução de questões de saúde mental relacionadas ao processo de aprendizagem.

O projeto consiste em formar educadores e gestores escolares da rede pública de ensino do Estado de São Paulo em temas que envolvem a saúde mental. Transtornos do humor, transtornos de ansiedade, TDAH e drogas são algumas das temáticas abordadas.

Mais de 80 escolas e cerca de 2.000 mil professores já participaram do programa de formação em saúde mental, por meio da parceria entre o Ame sua Mente na Escola e Seduc-SP.