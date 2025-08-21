Curso gratuito do Sebrae-SP ajuda empreendedores da alimentação a aumentarem seus lucros

Com mais de 14,7 mil negócios em operação na área de atuação do Sebrae-SP Alto Tietê, o setor de alimentação é um dos pilares econômicos da região. De olho no aperfeiçoamento de resultados de bares, restaurantes, padarias e outros estabelecimentos ligados à alimentação fora do lar, o Sebrae-SP promove o curso online “Lucro na Cozinha”, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto, das 9h às 11h.

A capacitação gratuita trará orientações práticas de gestão financeira, auxiliando os empreendedores a compreenderem melhor os números do negócio, controlarem os custos e protegerem suas margens de lucro. O curso abordará também a elaboração de fichas técnicas, precificação e a criação de cardápios estratégicos e lucrativos.

Além disso, os participantes terão acesso a uma consultoria de marketing personalizada, com foco no aumento do faturamento. Para participar, basta se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/cdqLatacZJ.

Segundo Marcio Barbosa, gestor regional de alimentação fora do lar no Alto Tietê, a qualificação é uma oportunidade para que os empresários aprimorem a gestão dos seus negócios e impulsionem os resultados.

“O setor de alimentação enfrenta muitos desafios, como a constante variação nos preços dos insumos, a oscilação no público, taxa de serviços de entrega e outros fatores que, se não forem bem gerenciados, podem gerar prejuízos. Com essa capacitação, vamos oferecer ferramentas e orientações para manter os negócios saudáveis e lucrativos”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) apontam que, em 2024, o setor teve um crescimento de 9,98% no faturamento em relação a 2023, alcançando R$ 1,277 trilhão. Composto majoritariamente por micro e pequenas empresas (MPEs), o segmento é um dos principais geradores de emprego e renda do país.

Para mais informações sobre o curso “Lucro na Cozinha”, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510. O escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Serviço

Curso: Lucro na Cozinha

Datas: 25, 26 e 27 de agosto

Horário: Das 9h às 11h

Modalidade: Online e ao vivo (Plataforma Teams)

Público-alvo: Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) do segmento de alimentação fora do lar

Inscrições: https://forms.office.com/r/cdqLatacZJ