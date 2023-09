Cursos profissionalizantes: inscrições para 3 mil vagas gratuitas terminam hoje (28)

O Governo de SP encerra hoje (28) último dia de inscrições para 3 mil vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego. O programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é destinado a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho.

Os cursos foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mundo do trabalho e abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios e Automotivo. De acordo com o IBGE (2022), cerca de 30% da população jovem do Estado de SP está ociosa. Muitos jovens estão em emprego informal, sem formação mínima para acessar o setor produtivo.

São 16 opções de cursos com duração de 120 horas que podem ser realizados ao longo de quatro meses. Do total de 3.092 vagas, 625 são em turmas presenciais e 2.467 no formato on-line ao vivo. As aulas presenciais serão realizadas em instituições de ensino parceiras, como Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) e unidades do Senai, de 19 municípios do estado de São Paulo.

As inscrições devem ser feitas no site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br. Para se inscrever, os interessados devem realizar um cadastro e selecionar o curso desejado no site. Não é necessário realizar processo seletivo. A chamada ocorrerá entre 29 de setembro e 2 de outubro. As aulas têm previsão de início em outubro.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site.

16 opções de cursos nas áreas de Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios e Automotivo: