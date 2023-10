Curta-metragem com temas sustentáveis são produzidos por estudantes de Mogi e Biritiba Mirim

Estudantes de escolas públicas e estaduais de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim participam desde setembro de um projeto de responsabilidade socioambiental que utiliza recursos do cinema para educar e conscientizar, mostrando que hábitos comportamentais corretos podem preservar o meio ambiente e nossos recursos naturais.

Trata-se do projeto Cine&Arte, que oferece aulas teóricas e práticas de curtas-metragens com técnicas profissionais e traz para o ambiente escolar um cinema inflável com estrutura de 15 metros de altura para exibição de curtas com temas ligados à sustentabilidade, além de encenações teatrais.

Como funciona?

A Cine&Arte é realizado em duas etapas. Nesta primeira os alunos participam da Oficina de Introdução Básica de Cinema. São oferecidas aos adolescentes as ferramentas necessárias para a criação de projetos cinematográficos com temas voltados à sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável.

Em três dias de oficinas, durante quatro horas, grupos de no máximo 5 alunos, formado por crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, têm contato com os principais conceitos do mundo do cinema como: filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação.

No final da oficina, após a conclusão do curta, os alunos têm a oportunidade de exibir para os demais estudantes.

Essa primeira etapa do projeto aconteceu entre os dias 21 e 28 de setembro e participaram as escolas estaduais E.E. Américo Sugai (Quatinga), E.E.Dr. Sentaro Takaoka (Cocuera) e E.E. Angélica de Jesus Ferreira (Biritiba Mirim).

A atividade faz parte da Oficina de Introdução Básica de Cinema do projeto, que busca por meio da cultura criar ações de educação ambiental que fazem conexão da arte com a sustentabilidade. Todas as atividades são realizadas com temas ligados ao meio ambiente, com objetivo de conscientizar e transformar os participantes em cidadãos mais responsáveis.

A realização do projeto Cine&Arte é de Paulo Damião Carvalho Reis e patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

Sessões de cinema com inflável de 15 metros marcam segunda etapa do Cine&Arte

A segunda etapa do projeto Cine&Arte começa a partir do dia 04 de outubro nas unidades escolares quando elas recebem um cinema inflável gigante, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura. A mega estrutura é para exibir sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito. O cinema inflável oferece uma experiência multisensorial para os estudantes e vem toda equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de almofadas para acomodação do público, com pipoca de brinde.

As sessões de cinema seguirão até o dia 18 de outubro, sempre às 9h, 11h 13h30 e 15h. As escolas participantes são: E.E.Profª Maria Rodrigues Gonçalves (Jardim Rodeio), E.E.Profº Paulo Ferrari Massaro (Jundiapeba), E.E.Profº Paulo de Oliveira Mello (Jardim Santa Tereza), E.E. Américo Sugai (Quatinga), E.E.Dr. Sentaro Takaoka (Cocuera), E.E. Alzira Fernandes Scungisqui (Jardim Aracy), E.E. Angelica de Jesus Ferreira (Biritiba Mirim), E.E.Profº José Carlos Prestes (Biritiba Mirim) e E.E.Profº Adhemar Bolina (Biritiba Mirim).

Em todas as suas fases, o Cine&Arte beneficiará mais de 5 mil crianças e adolescentes de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim.

Sobre a NITERRA

Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a Niterra é a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes. No Brasil, a empresa atua há mais de 60 anos, conta com aproximadamente 1.300 funcionários e tem uma fábrica com 625 mil m2 em Mogi das Cruzes, SP. A empresa – detentora das marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) – disponibiliza em seu site dezenas de opções de cursos on-line para mecânicos e aplicadores de produtos. Para mais informações, acesse: http://www.ngkntk.com.br/.

Serviço:

Projeto Cine&Arte

Até dia 18 de outubro

Oficinas de curta-metragem e sessões de cinema

Mais de 5 mil crianças e adolescentes de Mogi e Biritiba Mirim participarão do projeto

Realização: Paulo Damião Carvalho Reis