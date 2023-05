Dados sobre qualidade do ar são disponibilizados no Google Maps

A plataforma passa a apresentar os dados atualizados, em tempo real, diretamente na tela do celular, com a situação em cada trecho. A intenção é facilitar ainda mais o acompanhamento da situação relativa à qualidade do ar nos percursos selecionados nos deslocamentos dentro de São Paulo.

Para acessar os dados basta entrar na plataforma, clicar no botão de Camadas (dois losangos no canto superior direito da tela) e depois clicar em Detalhes do Mapa, seguido de “Qualidade do ar”. Os dados serão fornecidos em uma escala (de boa até péssima).

Além disso, a população pode obter dados sobre os índices diretamente no site da Cetesb, no aplicativo da empresa para dispositivos móveis, e, também, nos painéis de rua espalhados pela cidade e boletins divulgados à imprensa.

Uma das metas da Cetesb é o atendimento à população do Estado, com serviços e informações. Compartilhar dados relevantes para qualidade de vida e ambiental é primordial.

A companhia monitora e avalia as concentrações de poluentes por meio de estações localizadas na Capital, Região Metropolitana, Litoral e Interior do Estado. Atualmente, são 63 estações de medição espalhadas em todo o território paulista.

O Governo de São Paulo, a partir de agora, passa a oferecer a população as informações sobre a avaliação da qualidade do ar feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Cetesb, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), também para consulta através do aplicativo de rota Google Maps.