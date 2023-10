DAEE apresenta ações de combate a enchentes para prefeituras da região

A reunião teve como tema central as ações preventivas do Plano Verão 2023-2024, que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado e municípios para o combate às enchentes. O DAEE detalhou os investimentos na região e o trabalho de desassoreamento, que terá início ainda neste mês.

“São grandes os desafios enfrentados em épocas de chuvas intensas, e é por isso que temos trabalhado para criar medidas preventivas e soluções eficazes, conforme as diretrizes integradas da nova gestão. A união de esforços entre o governo, as autoridades locais e cidadãos é fundamental”, explicou Mara, anfitriã a Superintendente do DAEE.

No encontro, o DAEE apresentou as atualizações do cronograma de ações de desassoreamento do Rio Tietê, que beneficiarão a zona leste da capital, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim.

Ainda neste mês de outubro, o DAEE assinará o contrato para início do desassoreamento (retirada de lixo e sedimentos) em três trechos do Tietê, beneficiando Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim. Outro lote, que beneficia São Paulo e Guarulhos, está em fase de revisão contratual pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e deve ser iniciado até o começo de 2024.

O DAEE lançou ainda neste ano outra iniciativa de combate às enchentes e melhoria da qualidade dos cursos d’água paulistas: o Programa Rios Vivos. Neste ciclo 2023-2024, que prevê intervenções em cerca de 240 cursos d’água prioritários, como rios, córregos e ribeirões, com investimento de R$ 172 milhões.

Por meio do Rios Vivos, o DAEE recupera as margens e aumenta a capacidade de vazão dos cursos d’água, com a retirada de sedimentos diversos que chegam ao leito com as chuvas ou por lançamento clandestino de lixo, minimizando o risco de enchentes nos centros urbanos. Com isso, o rio fica com sua água mais limpa e margens revitalizadas, estimulando, por exemplo, o lazer e a atividade física. O rio passa a ser um ponto de convivência para as famílias.

As cidades do Alto Tietê podem ser beneficiadas - prefeituras da região já estão apresentando projetos de adesão ao programa. Com o Rios Vivos, o DAEE cuida das obras de melhorias, enquanto os municípios beneficiados ficam responsáveis pela zeladoria da área revitalizada, o que fará com que a população continue a ter uma área agradável e as empresas aproveitem o ganho na qualidade da água.

É um trabalho conjunto em que a articulação do Governo do Estado com as prefeituras terá impacto positivo direto para os moradores.

