DAEE retira 150 mil metros cúbicos de resíduos do Rio Tietê

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) retirou 150 mil metros cúbicos (m³) de depósitos - areia, argila e materiais não inertes - e lixos assentados no fundo do Rio Tietê. O dado se refere ao trecho entre o córrego Três Pontes, na divisa de São Paulo com Itaquaquecetuba, e o córrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes. O trabalho aconteceu numa extensão de 44,2 quilômetros com um investimento de R$ 37,7 milhões do Governo do Estado.

Os serviços, que tiveram início em agosto de 2016 e tem previsão de conclusão desse contrato em junho de 2018, tem o objetivo de contribuir para evitar inundações em municípios como Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes. Os 150 mil m³ retirados do trecho representam 53,5% do previsto que é de 280 mil m³.

O projeto prevê também a remoção de grandes pedras e rochas para facilitar o escoamento do rio. Atualmente, uma frente de trabalho está sendo instalada em Suzano, com execução de área de Bota-Espera e previsão de início de escavação efetiva a partir da semana subsequente ao Carnaval.

Já no trecho do Rio Tietê entre Itaquá e Suzano - nas proximidades da Rotatória do Rodoanel Mário Covas (SP-21) perto do Miguel Badra -, o DAEE informou que os serviços de limpeza e desassoreamento geram um aumento significativo da seção da calha do rio (seção hidráulica). Segundo a entidade, a ação propicia um incremento nas vazões de pico da ordem de 33%, diminuindo a probabilidade de extravasamento e consequente inundação nas citadas áreas em tempos de chuva de maior magnitude.