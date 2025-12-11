Damasio articula início das obras de acesso ao Distrito do Taboão, em Mogi 

As obras do acesso direto da Rodovia Ayrton Senna (SP-070) ao Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, devem ter início no primeiro semestre de 2026. A previsão foi apresentada durante reunião realizada nesta terça-feira (10/12), na sede da Ecorodovias, com a presença do deputado estadual Marcos Damasio, do presidente da concessionária, Rui Klein, do presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (AGESTAB), Osvaldo Baradel, e de outros empresários da entidade, que representa quase 50 das 70 empresas instaladas no Distrito.

O acesso é aguardado há mais de 15 anos e é considerado estratégico para a logística industrial da região. Atualmente, grande parte do escoamento da produção depende da Estrada do Taboão, via que opera no limite da capacidade. A nova ligação com a Rodovia Ayrton Senna deve reduzir custos operacionais, melhorar o fluxo de veículos pesados e ampliar a competitividade das empresas instaladas no local.

Durante o encontro, foram apresentados os avanços técnicos do projeto, que já conta com Projeto Executivo finalizado, além do alinhamento dos trâmites administrativos necessários para a efetivação da obra. O cronograma preliminar aponta que as intervenções devem ser iniciadas ainda no primeiro semestre de 2026, após a conclusão das etapas finais de validação junto aos órgãos competentes.

O deputado Marcos Damasio afirmou que segue atuando diretamente na articulação institucional para garantir que os prazos sejam cumpridos. “As obras representa um avanço estrutural para o Distrito do Taboão e para toda a economia de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê”, destaca.

A AGESTAB reforçou que a confirmação da previsão para 2026 gera expectativa positiva entre os empresários, que aguardam a obra como fator decisivo para a expansão das atividades, melhoria da logística e geração de novos postos de trabalho na região. “Uma excelente notícia, saímos daqui muito animados e vamos torcer bastante pelo início. Parabéns pela iniciativa deputado”, finalizou o presidente Osvaldo.