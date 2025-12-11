Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Damasio articula início das obras de acesso ao Distrito do Taboão, em Mogi 

Intervenção pela Rodovia Ayrton Senna deve começar no primeiro semestre de 2026

11 dezembro 2025 - 08h03Por Da região
- (Foto: Divulgação)

As obras do acesso direto da Rodovia Ayrton Senna (SP-070) ao Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, devem ter início no primeiro semestre de 2026. A previsão foi apresentada durante reunião realizada nesta terça-feira (10/12), na sede da Ecorodovias, com a presença do deputado estadual Marcos Damasio, do presidente da concessionária, Rui Klein, do presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (AGESTAB), Osvaldo Baradel, e de outros empresários da entidade, que representa quase 50 das 70 empresas instaladas no Distrito.

O acesso é aguardado há mais de 15 anos e é considerado estratégico para a logística industrial da região. Atualmente, grande parte do escoamento da produção depende da Estrada do Taboão, via que opera no limite da capacidade. A nova ligação com a Rodovia Ayrton Senna deve reduzir custos operacionais, melhorar o fluxo de veículos pesados e ampliar a competitividade das empresas instaladas no local.

Durante o encontro, foram apresentados os avanços técnicos do projeto, que já conta com Projeto Executivo finalizado, além do alinhamento dos trâmites administrativos necessários para a efetivação da obra. O cronograma preliminar aponta que as intervenções devem ser iniciadas ainda no primeiro semestre de 2026, após a conclusão das etapas finais de validação junto aos órgãos competentes.

O deputado Marcos Damasio afirmou que segue atuando diretamente na articulação institucional para garantir que os prazos sejam cumpridos. “As obras representa um avanço estrutural para o Distrito do Taboão e para toda a economia de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê”, destaca.

A AGESTAB reforçou que a confirmação da previsão para 2026 gera expectativa positiva entre os empresários, que aguardam a obra como fator decisivo para a expansão das atividades, melhoria da logística e geração de novos postos de trabalho na região. “Uma excelente notícia, saímos daqui muito animados e vamos torcer bastante pelo início. Parabéns pela iniciativa deputado”, finalizou o presidente Osvaldo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Região do Condemat+ conta com quatro cidades certificadas no Programa Município VerdeAzul
Região

Região do Condemat+ conta com quatro cidades certificadas no Programa Município VerdeAzul

Rajadas de vento causadas por ciclone extratropical provocam caos no Alto Tietê
Fenômeno climático

Rajadas de vento causadas por ciclone extratropical provocam caos no Alto Tietê

Sabesp amplia tratamento de esgoto para mais 69 mil imóveis na região
Região

Sabesp amplia tratamento de esgoto para mais 69 mil imóveis na região

Autoridades prestigiam lançamento do livro de Clau Camargo em Mogi
Região

Autoridades prestigiam lançamento do livro de Clau Camargo em Mogi

Saulo Souza abre Estação Natal Poá 2025 no próximo sábado
Natal

Saulo Souza abre Estação Natal Poá 2025 no próximo sábado

Deputados da região votam a favor do PL da Dosimetria
Região

Deputados da região votam a favor do PL da Dosimetria