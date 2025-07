Damasio fecha primeiro semestre com mais de R$ 22 milhões em emendas parlamentares

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) encerrou o primeiro semestre de 2025 com um saldo positivo de entregas para a população paulista. Foram destinados R$ 22.666.278,00 em emendas parlamentares, contemplando cidades de diferentes regiões com recursos voltados à saúde, infraestrutura urbana, assistência social, mobilidade e segurança. As emendas permitiram a realização de obras, compra de equipamentos e ampliação de serviços essenciais, atendendo às demandas diretas de prefeitos, vereadores e lideranças locais. Entre as cidades beneficiadas no Alto Tietê estão Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá.

O semestre também foi marcado por avanços na área da educação. Por meio de articulação direta com o Governo do Estado, o deputado viabilizou a doação de 519 notebooks e 16 plataformas de recarga móvel para dez escolas estaduais de Mogi das Cruzes, contribuindo para a modernização do ensino e o fortalecimento da inclusão digital na rede pública. As unidades contempladas, que já estão recebendo os equipamentos são: Professora Adelaide Maria de Barros, Vereador Alcides Celestino Filho, Alzira Fernandes Scungisqui, Américo Sugai, Galdino Pinheiro Franco, Professora Jovita Franco Arouche, Professora Laurinda Cardoso Mello Freire, Professora Lucinda Bastos, Professor Paulo Ferrari Massaro e Historiador Isaac Grinberg.

Ainda na área da educação, o resultado de outra articulação do Damasio com o Governo do Estado foi a entrega de ônibus escolares para as cidades Corumbataí, São José do Barreiro, Lins e Silveiras.

“Trabalhamos para que os recursos públicos cheguem onde mais fazem diferença. As emendas são parte disso, mas também buscamos articulações estratégicas com o Estado para levar avanços reais às cidades que representamos”, destacou o deputado.