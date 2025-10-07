Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Damasio intermedia apresentação do projeto 'Caminho das Intercessoras' ao secretário de Turismo

Encontro na Secretaria de Turismo do Estado contou com representantes do Legislativo e Executivo de Suzano, e apresentou a rota religiosa que liga o Alto Tietê ao Santuário Nacional de Aparecida

07 outubro 2025 - 17h30Por da Região
Damasio intermedia apresentação do projeto 'Caminho das Intercessoras' ao secretário de TurismoDamasio intermedia apresentação do projeto 'Caminho das Intercessoras' ao secretário de Turismo - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) intermediou, nesta terça-feira (7), uma reunião na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para a apresentação do projeto “Caminho das Intercessoras" ao secretário Roberto de Lucena. A proposta visa instituir uma rota de peregrinação que interliga municípios do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, com o objetivo de fortalecer o turismo religioso, movimentar a economia e valorizar o patrimônio histórico e cultural da região.

A comitiva suzanense foi composta pelo presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, representando o Legislativo municipal, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, representando o Poder Executivo. Também participaram o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Suzano, Fernando Fernandes, e o pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, padre Luis Hidalgo.

O percurso terá Suzano como marco zero, na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia Azul, e a cidade de Aparecida como destino final, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Entre os pontos de passagem estão Mogi das Cruzes, Guararema, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira. O diferencial do projeto é que os peregrinos poderão escolher os trechos pelos quais desejam passar, de acordo com o tempo disponível e o interesse religioso ou cultural.

Segundo o deputado Marcos Damasio, o projeto tem potencial para se tornar uma das principais rotas de turismo religioso do Estado. “O Caminho das Intercessoras une fé, cultura e desenvolvimento. Ele conecta o Alto Tietê ao Vale do Paraíba, valoriza a religiosidade do nosso povo e cria novas oportunidades econômicas para as cidades do trajeto”, destacou o parlamentar.

O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, destacou que acredita no potencial da região. Ele irá fazer um encaminhamento técnico para análise do governo estadual. “Fiquei entusiasmado com a Rota das Intercessoras. Acredito que tem gente que vai fazer de carro, bicicleta, a pé. Vamos analisar se podemos criá-la por resolução ou decreto, e aí propomos ao governador”, adiantou.

