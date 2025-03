Damasio se reúne com secretário estadual de Saúde e defende pronto-socorro no Luzia

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) participou nesta quarta-feira (12) de uma reunião com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, para reiterar pedidos que já foram discutidos anteriormente e cobrar avanços em pautas essenciais para a saúde pública de Mogi das Cruzes. O encontro contou com a presença do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Teo Cusatis, da secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, do vereador Francimário Vieira (PL), conhecido como Farofa, além de técnicos da Secretaria de Saúde do Estado.

Um dos principais pontos da reunião foi a defesa da reabertura do pronto-socorro no Hospital Luzia de Pinho Melo ou da construção de uma nova unidade no mesmo local, compromisso firmado pelo governador Tarcísio de Freitas durante visita recente a Mogi das Cruzes. “Este é um desejo da população mogiana, pelo qual vamos continuar lutando”, afirmou Damasio.

A abertura da maternidade municipal de Mogi das Cruzes também foi discutida. Ela deve ser inaugurada ainda este ano e, de acordo com o governador, a previsão para isso ocorrer é em outubro.

Damasio reforçou ainda a importância da regulação regional via CROSS, permitindo que pacientes possam ser atendidos em cidades vizinhas quando houver disponibilidade, evitando esperas desnecessárias.

Outro compromisso discutido foi a ampliação do atendimento de hemodiálise em Mogi das Cruzes e a mudança do atendimento da Farmácia de Alto Custo para um espaço existente no Poupatempo. “Precisamos tirar as pessoas da frente da farmácia, que sofrem com chuva, com sol, com filas intermináveis. Vamos dar mais conforto e dignidade a todos”, enfatizou o deputado.

Ao final da reunião, Damasio agradeceu a atenção do secretário e reafirmou seu compromisso em continuar cobrando melhorias para a saúde pública em Mogi das Cruzes. “A reunião foi muito positiva, muito produtiva, o secretário assumiu o compromisso de caminhar conosco nessas propostas, também apoiadas pelo governador Tarcísio. Saímos daqui muito animados e vamos continuar somando forças com o governo do estado para melhorar a saúde do povo mogiano”, concluiu o deputado.