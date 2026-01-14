Damasio visita CPAM-12, destaca investimentos na segurança e emenda de R$ 200 mil

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) esteve, na tarde desta terça-feira (13), no Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPAM-12), em Mogi das Cruzes, onde foi recebido por oficiais da Polícia Militar que atuam na região. Participaram da agenda o Tenente-coronel Alexandre Augusto Zakir, comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar; o Tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar; o Major Mauro César Zanetti, comandante interino do 35º Batalhão da Polícia Militar; o Capitão Thiago Machado Ramalho, comandante da Companhia de Ações Especiais (CAEP); a Major Cláudia Regina Cândido de Oliveira do CPAM-12, além de outros oficiais e praças da corporação.

Durante a visita ao comando, o deputado participou de uma demonstração da utilização dos kits de Atendimento Pré-Hospitalar (APH Tático), adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada ao fortalecimento da estrutura da Polícia Militar na região do Alto Tietê. Os equipamentos serão utilizados pelas unidades para o atendimento emergencial em ocorrências operacionais, contribuindo para a preservação de vidas e o aumento da segurança dos policiais militares em serviço.

O comandante do 17º BPM/M, Tenente-coronel Alexandre Augusto Zakir, representando a comandante do CPAM-12, Coronel Beatriz de Assis Bastos Morassi, destacou a importância do investimento. “Quero agradecer ao deputado Marcos Damasio pela compra com verba parlamentar desses kits de APH tático, destinados ao atendimento dos policiais militares. São 82 kits que serão utilizados nas oito cidades do Alto Tietê, o que é fundamental para evitar mortes e sequelas mais graves.”

O deputado Marcos Damasio (PL) reforçou o compromisso com a segurança pública e com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente. “É uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez, no batalhão que comanda a segurança na nossa região, que é tão populosa, uma área estratégica, importante do nosso estado de São Paulo, que é o Alto Tietê. Tenho certeza de que é um equipamento que será muito útil no cotidiano. Reafirmo aqui meu compromisso de caminharmos juntos e de continuar investindo em recursos, equipamentos e estrutura para que vocês possam realizar um bom trabalho”, declara.

Além dos kits, o valor remanescente da emenda será destinado à aquisição de capas para coletes balísticos, cujo processo de compra encontra-se em fase de licitação, ampliando ainda mais a proteção individual dos policiais militares.

O CPAM-12 é responsável pelo comando do policiamento ostensivo de toda a região do Alto Tietê, coordenando a atuação dos 17º, 32º e 35º Batalhões da Polícia Militar. O investimento reforça a estrutura da corporação, contribui para a preservação de vidas e fortalece a segurança da população atendida.