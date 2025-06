Daniel Balke destaca geração de emprego ao comentar ações de Ferraz

Ferraz de Vasconcelos gerou, nos primeiros quatro meses de 2025, 69% dos trabalhos gerados em todo o ano de 2024. A afirmação foi feita pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, durante participação do DS Entrevista.

“Estou muito feliz porque a cidade de Ferraz alcançou, neste primeiro quadrimestre, 69% das vagas que nós atingimos em 2024. Sem dúvida, o saldo de 2025 será bem maior, na geração de empregos, em relação ao ano passado”, disse o chefe da pasta.



Balke disse que a situação da geração de empregos era algo preocupante em Ferraz desde o momento da posse no primeiro mandato da prefeita Priscila Gambale, em 2021.

“Durante muitos anos, virou estigma de Ferraz de Vasconcelos ser uma cidade dormitório. Tínhamos, em média, um terço da população economicamente ativa da cidade, cerca de 40 mil pessoas, entrando nas estações para ir trabalhar. A maioria em São Paulo. De todos os desafios que sabíamos que iríamos enfrentar, lá em 2021, na primeira gestão, um deles era o emprego. A prefeita Priscila Gambale nos pedia muito”.

Atualmente, a Prefeitura da cidade conta com o Emprega Ferraz PAT, que é o programa de empregos municipal. O trabalho é feito em um convênio com o Governo do Estado, que tem o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

“Conseguimos fazer um convênio com o Governo do Estado e fazer uma unificação do programa de empregabilidade que o Estado possui, que são os Postos de Atendimento do Trabalhador (PATs), junto com o programa municipal de Ferraz. Municipalizamos o PAT. Tive uma conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima. Essa sensibilidade foi extremamente importante, porque quando fizemos a união, trouxemos toda a proximidade que temos com os empresários. O governo estadual não tem essa proximidade, então era tudo muito mecanizado”, explicou.

A sensibilidade citada por Balke foi um dos primeiros trabalhos, de acordo com o secretário, da gestão para a geração de emprego. “Fizemos um trabalho de sensibilização dos empresários, vimos que uma questão extremamente sensível era a diferença salarial entre o que era pago em Ferraz e em São Paulo. Começamos a fazer abordagens nas empresas nesse sentido. Falamos que tínhamos mão de obra e que poderia se tornar especializada, era a vontade das pessoas, mas precisavam de oportunidade, tanto do poder público, para gerar a política pública, e das empresas, que acreditem na contratação do ferrazense”, disse.

Aplicativo do Emprega Ferraz

O secretário aproveitou para anunciar, ainda, que será lançado um aplicativo do Emprega Ferraz PAT. O trabalho está em processo de licitação e o produto deve ser lançado na primeira quinzena de julho, de acordo com Balke.

“O trabalhador que procura emprego vai ver as vagas pelo aplicativo e o empregador vai poder oferecer as vagas ali. Estamos criando um ecossistema para que tenhamos cada vez mais assertividade”, explicou o secretário.

O chefe da pasta falou que, apesar de não ter a data certa para o lançamento, o processo já tem empresas participantes e toda a ideia de como vai funcionar o aplicativo. “Já temos toda a modelagem de como gostaríamos que o aplicativo funcionasse”, finalizou Balke