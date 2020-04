De forma voluntária, costureiras confeccionam máscaras para doação em Mogi

A solidariedade tem mobilizado muitas pessoas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). É o caso da professora aposentada, Júlia Maria de Sousa Vendramini, 67, formada em Letras. Moradora de Mogi das Cruzes, Júlia já confeccionou e doou 150 máscaras de tecido. Ela conta que utiliza tecido TNT e retalho de algodão.

A mogiana também faz parte de um grupo de costura, no Clube de Campo da cidade. “Fazemos peças de bebês para doações. Começamos há oito anos com uma turma de tricô, Deu tão certo que formamos um grupo de costura, que já existe há três anos”, lembrou.

O grupo é dividido entre tricô e confecção. As doações são encaminhadas para ONGs, creches e centros Espírita.

“Sou costureira por hobby e professora por profissão. Busco fazer a minha parte e acredito que boas ações inspiram outras pessoas a terem ideias do que fazer para ajudar alguém. Não faço nada sozinha, sempre recebo ajuda”, contou.

Quem também acredita que boas ações inspiram solidariedade é a jornalista e fundadora do blog À Bolonhesa, Marilucy Cardoso. Ela começou uma campanha nas redes sociais para homenagear as costureiras amadoras que estão fazendo confecções de máscaras para doações.

“Percebi que eu tinha uma máquina de costura e sobras de tecidos e, com isso, poderia confeccionar máscaras. Mas, não o suficiente para doar para muitas pessoas. Então, pensando nisso, eu quis convocar as costureiras (que como eu, são amadoras) para costurarem um pouquinho de máscaras por dia para ajudar nas doações. A história do vídeo é exatamente para homenagear essas costureiras”, explicou.

A jornalista acredita que o mais importante na ação de solidariedade é a alegria das pessoas quando recebem as máscaras. “Eu doei para famílias, amigos, mas tive a oportunidade de ir até o velório municipal de Mogi das Cruzes para doar para as moças que cuidam da limpeza que estão sem máscaras. Elas ficaram tão agradecidas que achei sensacional”.