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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Região

De Suzano para o mundo: educação, propósito e políticas públicas que transformam vidas

Da Fundação CASA ao programa Prontos pro Mundo, uma trajetória de serviço, educação e impacto social

06 abril 2026 - 12h36Por da Reportagem Local
De Suzano para o mundo: educação, propósito e políticas públicas que transformam vidasDe Suzano para o mundo: educação, propósito e políticas públicas que transformam vidas - (Foto: Divulgação)

Desde cedo entendi que desafios são oportunidades para crescer e servir. Minha trajetória começou no Brasil, passando por estudos em Administração e pós-graduação em Gestão Pública, com o desejo de entender melhor como políticas eficazes podem melhorar a vida das pessoas.

Uma das experiências mais marcantes foi ministrar aulas na Fundação CASA, inclusive em unidades de Itaquá e região. Trabalhar com adolescentes em situação de vulnerabilidade me ensinou, na prática, que a educação é uma ferramenta transformadora — capaz de resgatar autoestima, abrir portas de oportunidade e estimular sonhos maiores para jovens que muitas vezes enfrentam contextos difíceis.

Minha atuação no programa Prontos pro Mundo começou na articulação institucional e assessoria técnica do Gabinete do Secretário da Educação do Estado de São Paulo. Estive envolvido desde a concepção da ideia, desenho do programa e redação do texto legal até a sua aprovação na Assembleia Legislativa (Alesp) como política pública. Em 6 de novembro, tive a honra de apresentar oficialmente o programa no Palácio dos Bandeirantes ao Governador, destacando a importância de projetos que conectam estudantes públicos a oportunidades educacionais globais.

O Prontos pro Mundo é considerado o maior programa público de intercâmbio educacional do Brasil, com oferta de aulas intensivas de inglês a 70 mil estudantes da rede estadual e seleção de 1 000 alunos por ano para intercâmbio internacional gratuito em países de língua inglesa — como Austrália, Canadá, Reino Unido, Irlanda e Nova Zelândia — proporcionando não só aprendizado de idioma, mas vivência cultural e experiências que ampliam horizontes e fortalecem competências para o futuro.

Os estudantes selecionados vivem, por cerca de três meses, a rotina de estudos e cultura no exterior, com todos os custos cobertos pelo programa, incluindo passagens, hospedagem, alimentação e seguro. Em 2025, cerca de 1 000 alunos já participaram da iniciativa em países como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, e a proposta é seguir beneficiando novos grupos de estudantes a cada ano.

Atualmente, moro nos Estados Unidos, onde continuo atuando com educação e serviço comunitário, ministrando aulas em igreja e colaborando com ONGs voltadas à formação de jovens. Isso me permite conectar a experiência que tive com políticas públicas no Brasil a realidades diversas aqui fora reforçando que a educação transforma no Brasil e também além das fronteiras.

Todas essas experiências — da sala de aula da Fundação CASA ao planejamento de um programa de impacto estadual e ao ensino comunitário no exterior — mostram que propósito e perseverança caminham juntos. Não se trata apenas de acumular títulos ou posições; tratase de plantar boas sementes na vida das pessoas, ajudando comunidades a crescer de forma integral — emocional, social e educacional, tanto no Brasil quanto aqui na América.

 

Quem é Jarme Santana Franchim Rodrigues
Administrador e pósgraduado em Gestão Pública, evangelista e educador em ONGs. Atuou na Fundação CASA, na articulação institucional e assessoria técnica do Gabinete da Educação do Estado de São Paulo e no programa Prontos pro Mundo, contribuindo para políticas públicas de educação e iniciativas de impacto social. Atualmente ministra aulas em igreja e colabora com organizações comunitárias nos Estados Unidos.

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