Debate sobre direitos marca primeiro dia da Pré-Conferência Municipal da Pessoa Idosa

Nesta quarta-feira (9), mais de 100 convidados marcaram presença no primeiro dia da Pré-Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz de Vasconcelos. A mobilização reuniu as necessidades da população e vai preparar as propostas a serem discutidas na 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no final do mês. O encontro ocorreu no Espaço Oiaeu, no Centro.

Por meio de palestras, bate-papos e atividades interativas, o encontro promoveu, de forma objetiva, a análise de mais políticas voltadas à pessoa idosa ferrazense, além de assegurar a inclusão, protagonismo e garantir que a população participe ativamente das decisões que impactam diretamente sua qualidade de vida. A frente da ação, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a Secretaria de Assistência Social destacaram a importância de crescimento e avanços do município com a oportunidade.

“Esse primeiro encontro da Pré-Conferência representa muito mais do que um debate, pois é um gesto de respeito, carinho e gratidão por aqueles que tanto contribuíram para a nossa cidade. Ouvir nossos idosos, entender suas necessidades e lutar por seus direitos é uma missão que emociona e inspira. Estamos aqui em busca de mais políticas públicas voltadas aos direitos das pessoas idosas”, pontua o secretário da pasta, Marcos Rogério.

Vale destacar que o segundo encontro ocorrerá no dia 16 de abril, na rua Napoleão Rodrigues Laureano, 88, na Vila Maria Rosa (Sindicato dos Metalúrgicos), a partir das 8 horas.

A 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será no dia 24 de abril no auditório da Faculdade Técnica do Estado de São Paulo (Fatec), localizada na rua Carlos de Carvalho, 200, no Jardim São João, das 8 às 17 horas. A programação contará com palestras, apresentações culturais, leitura do regimento interno, credenciamento, discussão das propostas e votação e aprovação dos delegados.