Decreto de Situação de Emergência de Poá é homologado pelo Estado

O governo do Estado homologou, de forma inédita na cidade, o decreto de Situação de Emergência da Prefeitura de Poá publicado pela Prefeitura de Poá em função das fortes chuvas que caíram na cidade na madrugada do dia 1 de fevereiro causando enchentes, alagamentos, prejuízos sociais e econômicos para moradores e comerciantes, transbordamento do piscinão da Vila Romana, deslizamento de terra no Jardim Nova Poá e a interdição de imóveis em área de risco.

O reconhecimento estadual do documento permite que o município receba recursos para reconstrução dos pontos afetados e o posiciona para receber obras prioritárias de combate às enchentes, inundações e deslizamentos. “Após décadas sofrendo com as enchentes, essa é a primeira vez na história que Poá consegue a homologação de um decreto de Situação de Emergência, o que é uma grande vitória para cidade, porque isso facilita o acesso a recursos e nos coloca entre os municípios que terão prioridade para receber obras estruturantes”, destacou o prefeito Saulo Souza.

Segundo ele, o próximo passo será conquistar a homologação também do Governo Federal. “Esse reconhecimento, inicialmente do Estado e, posteriormente, da União, é uma grande conquista é resultado da nossa articulação política junto ao governador Tarcísio de Freitas e das Defesas Civis estadual e federal, além do trabalho conjunto das nossas equipes técnicas das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Segurança, Obras, Habitação, Indústria e Comércio e Saúde. Nossa divulgação nas redes também foi importante, assim como o apoio da população poaense, que compartilhou e também cobrou ajuda para a cidade”, acrescentou o chefe do Executivo.

A construção de um abrigo provisório na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe para abrigar as famílias que tiveram suas casas interditadas no Jardim Nova Poá também foi lembrada pelo prefeito, que esteve em Brasília na semana passada em busca de recurso para combater as enchentes e preparar a cidade para eventos climáticos extremos. “Todas essas ações foram levadas em conta para a homologação do nosso decreto. Agradecemos o apoio e a participação do coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Coronel Henguel Ricardo Pereira, que foi fundamental nesse processo.”



Governador

Além do Governo Federal, Saulo Souza recorreu ao governador Tarcísio de Freitas para debater sobre obras estruturantes e recursos necessários para reduzir o impacto das fortes chuvas no município. Em reunião virtual realizada no dia 2 de fevereiro em seu gabinete, o progressista solicitou uma gestão de custo compartilhada para limpeza e desassoreamento do piscinão da Vila Romana, que transbordou após não suportar o volume de água, além de obras estruturantes no córrego Itaim e apoio para as famílias que vivem em área de risco no Jardim Nova Poá e que tiveram suas casas interditadas em função da movimentação de terra registrada no local.