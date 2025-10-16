Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Decreto transfere área para instalação dos Bombeiros em Poá

Conquista é resultado da atuação conjunta com o deputado federal Mauricio Neves e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite

16 outubro 2025 - 21h00Por de Poá
Poá acaba de alcançar um marco histórico na área da segurança pública. Após décadas de reivindicações, o município foi oficialmente contemplado com a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A conquista foi viabilizada pela articulação do prefeito Saulo Souza, em parceria com o deputado federal Mauricio Neves e o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, com o apoio direto do governador Tarcísio de Freitas.

O avanço foi consolidado no último dia 13 de outubro, com a publicação do Decreto nº 69.951 no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O documento transfere a administração do terreno localizado na Avenida Antônio Massa, 155 – Centro de Poá, onde funcionava o antigo Fórum, da Secretaria de Gestão e Governo Digital para a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O imóvel será destinado exclusivamente à implantação da nova unidade do Corpo de Bombeiros, conforme determinação do Governo do Estado. “Essa é uma necessidade antiga da nossa população e uma proposta que apresentamos no nosso plano de governo. Toda nossa gratidão ao deputado Maurício Neves e ao secretário Derrite por essa importante conquista para Poá. O Corpo de Bombeiros é uma instituição fundamental para a segurança dos poaenses”, destacou o prefeito Saulo Souza.

O deputado federal Mauricio Neves ressaltou que o novo quartel representa uma conquista coletiva, fruto de união e trabalho. “Essa unidade do Corpo de Bombeiros vai salvar vidas e proteger famílias. Foi uma luta liderada pelo prefeito Saulo Souza, que abracei com determinação para sair do papel. Agradeço ao secretário Derrite e ao governador Tarcísio por atenderem ao nosso pedido”, afirmou o parlamentar.

Já o secretário estadual Guilherme Derrite classificou a conquista como uma das maiores dos últimos 40 anos para o município. “É uma demanda histórica e estratégica não apenas para Poá, mas para toda a região do Alto Tietê. Representa um salto importante na capacidade de resposta do Estado às ocorrências de emergência”, destacou.

O prefeito informou que as tratativas avançam agora para a fase técnica do projeto, envolvendo projeto executivo e a licitação para início das obras. “Vamos acompanhar de perto cada etapa dessa execução e seguiremos empenhados para que o Corpo de Bombeiros em Poá se torne realidade o quanto antes. Essa é uma conquista de toda a população poaense”, concluiu Saulo Souza.

