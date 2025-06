Defesa Civil alerta para temporais e frio intenso no estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a aproximação e passagem de uma frente fria, prevista para esta segunda-feira (23), que deverá provocar fortes chuvas em diversas regiões do território paulista. Há previsão de raios, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados, o que aumenta o risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores entre outros. O alerta é válido para todo o estado de São Paulo. Massa de ar polar seguirá após a frente fria e trará onda de frio para o estado.

As regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Bauru e Marília devem registrar chuvas e rajadas de vento com intensidade moderada. Já as regiões de Itapeva, Registro, Campinas, Sorocaba, Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista devem se preparar para chuvas e ventos com forte intensidade, exigindo atenção redobrada da população.

Com o avanço da frente fria, entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), uma massa de ar polar deverá provocar uma queda acentuada das temperaturas em todo o Estado, com destaque para as madrugadas, quando são esperadas as menores mínimas. Estão previstas temperaturas mínimas de 3°C no Vale do Ribeira e na Região de Itapeva, com condição para geadas; 4°C na Serra da Mantiqueira, também com possibilidade de geadas; 6°C no Vale do Paraíba e nas regiões de Presidente Prudente e Marília; 7°C na Região Metropolitana de São Paulo e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara; 8°C nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto; 9°C nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto; 11°C no Litoral Norte e 12°C na Baixada Santista.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a importância de atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua, que são mais suscetíveis aos efeitos do frio intenso. Além disso, em caso de tempestades, a orientação é evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores, afastar-se de janelas e estruturas metálicas e, se possível, permanecer em local seguro até o término da instabilidade.