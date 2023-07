Defesa Civil alerta para ventos de até 90 km/h nos próximos dias na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou a população, nesta quarta-feira (12), sobre os ventos fortes que podem atingir Suzano e o Alto Tietê entre esta quinta-feira (13) e a próxima sexta-feira (14). As rajadas podem chegar a 90 quilômetros por hora, segundo o alerta.

O aviso serve para toda a Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a cidade de Suzano e as demais do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa isabel). Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte e região de Itapeva também estão no mesmo alerta.

Por que os ventos fortes?

Um ciclone extratropical, conforme apontam os meteorologistas, é o que vai causar a ventania, que deve atingir a faixa leste do estado (onde está o Alto Tietê).

“Previsão de ventos fortes para toda faixa leste do Estado e alguns pontos do interior paulista, entre 13/07 até dia 14/07. Devido à formação de um ciclone extratropical no sul do país os ventos podem atingir os 90 km/h em alguns pontos do estado”, informou o alerta da Defesa Civil estadual, que continuou: “Também há a previsão de ressaca marítima para todo o Litoral Paulista, entre os dias 13 e 14/07 as ondas poderão atingir até 4 metros”.

Para quem vai deixar a região nesta quinta-feira ou na sexta-feira, descendo a serra no sentido Litoral, a recomendação da Defesa Civil é “evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurfe, kitesurf, rapel e rafting”. Para mais informações, a Defesa Civil recomenda a adesão ao serviço de alertas, enviando seu CEP por SMS para o número 40199. Assim, o usuário passa a receber, antecipadamente e de forma gratuita, os alertas meteorológicos da Defesa Civil do Estado.

O aplicativo da Defesa Civil pode ser baixado nos sistemas Android e iOS.