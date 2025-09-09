Defesa Civil alerta para ventos fortes em todo o Estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de ventos fortes entre segunda-feira (8) e terça-feira (9), em razão da aproximação de um novo sistema meteorológico denominado como ciclone extratropical. A condição climática deve atingir o Alto Tietê, Região Metropolitana da Capital Paulista, e as regiões de Marília, Bauru, Ribeirão Preto, Registro, Itapeva, Sorocaba, Araraquara, Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Baixada Santista.

Os modelos meteorológicos atuais indicam que as rajadas de vento poderão vir com forte intensidade e capacidade para causar transtornos, como quedas de árvores, destelhamento de imóveis e, no caso do interior do estado, complicar o risco de incêndios, pois os ventos podem espalhar os focos de queimadas com maior rapidez.

Diante deste cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e orienta que todos acompanhem os alertas oficiais emitidos pelos canais da instituição.

A adoção de medidas preventivas é essencial para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos. Durante ventos fortes, afasta-se de árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faca queimadas.

Em caso de emergência ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.