Jornal Diário de Suzano - 27/12/2025
Região

Defesa Civil aponta risco de temporais; região mantém alerta vermelho de onda de calor

Órgão alerta para combinação de calor intenso e chuvas fortes, com risco de temporais e alagamentos

29 dezembro 2025 - 14h15Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o calor intenso combinado com a previsão de chuvas fortes para os próximos dias. O cenário pode provocar temporais rápidos, rajadas de vento, descargas elétricas, alagamentos e queda de granizo na região.

Segundo o órgão, a condição ocorre durante ao alerta vermelho de onda de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), classificado como de grande perigo para o Alto Tietê. O aviso teve início às 9 horas desta segunda-feira (29) e segue até às 18 horas de terça-feira (30), com temperaturas cerca de 5 °C acima da média.  

Na região, as temperaturas permanecem elevadas, com máximas acima dos 30 °C e alta variação na umidade do ar. Em Guararema, os termômetros podem chegar a 35 °C, enquanto Mogi das Cruzes, Arujá, Santa Isabel e Salesópolis registram máximas de até 34 °C. Em Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim, a previsão é de 33 °C. Já em Poá a máxima chega a 31 °C. 

Em todas as cidades, há previsão de pancadas de chuva, com possibilidade de granizo em pontos isolados, especialmente durante a manhã e à tarde. A umidade do ar varia ao longo do dia, podendo atingir níveis baixos em alguns períodos, aumentando o risco de desidratação.

A orientação das autoridades é para a população evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, manter a hidratação constante, reduzir atividades físicas ao ar livre e ficar atenta aos comunicados oficiais da Defesa Civil e do INMET.

Consumo consciente de água

Mesmo com a previsão de chuva, a Defesa Civil reforça que os níveis dos reservatórios seguem baixos, mantendo a necessidade de uso consciente da água.

O Sistema Produtor do Alto Tietê, composto por cinco mananciais que abastecem a região, opera atualmente com 19,7% de sua capacidade total. O sistema abastece cerca de 4 milhões de pessoas e caiu 17,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, quando operava com 37,2% de sua capacidade.

 A orientação da Defesa Civil é para a população adotar medidas simples no dia a dia para preservar o abastecimento. “São diversas práticas que podem ser feitas no dia a dia para melhorar a economia de água, como varrer a calçada em vez de lavá-la, não lavar o carro com mangueira, não encher piscinas e priorizar a água para a alimentação e para a higiene pessoal”, comentou a diretora adjunta de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente Ludmyla Andrade.

Segundo Ludmyla, é preciso ter um cuidado redobrado para garantir o abastecimento de água. “Um banho, por exemplo, se reduzido de 15 minutos para 5 minutos, pode economizar até 162 litros de água. É muita água”, esclareceu.

Outro detalhe que deve chamar a atenção da população, de acordo com a tenente, é ficar atento aos vazamentos de água e consertá-los o mais rápido possível. “A população tem uma grande responsabilidade nessa economia”.

