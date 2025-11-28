Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais

28 novembro 2025 - 22h00Por de Ferraz
Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas MunicipaisDefesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais - (Foto: Vinícius Cavalcante/Secom Ferraz)

A Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos realizou na manhã desta sexta-feira, dia 28, o treinamento prático da brigada de incêndio no Campo do Raspadão, no Jardim Castelo, com os 33 novos Guardas Civis Municipais (GCMs) que concluíram a formação e capacitação básica, de 17 de novembro a 28, de acordo com a Lei n° 12.608/2012, que designa também como agentes de proteção e defesa civil, os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função pública, civis ou militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e Defesa Civil.

O coordenador da Defesa Civil do município, Nélson Rosa, explicou que os guardas tiveram uma formação num curso de 60 horas finalizado com a brigada de incêndio, de líquidos inflamáveis e como combater incêndio com extintores. A parte prática foi finalizada com o treinamento de brigada de incêndio, onde foi colocado fogo em tambores e os GCMs tinham que abafar e tentar conter com o uso de variados extintores de incêndio.

Durante o curso, os GCMs tiveram aulas teóricas sobre estrutura da COMPEDEC; Defesa Civil em suas esferas nacional, estadual e municipal; mudanças climáticas e suas influências; eventos que tiram o município da normalidade, conhecimento sobre o projeto Defesa Na Escola e no Meu Bairro; Lei 12.608/2012 com as atribuições do órgão, diretrizes e responsabilidades. Além disso, eles aprenderam sobre leitura do pluviômetro e interpretação de índices pluviométricos; como realizar vistorias em áreas de risco, periódicas e solicitação via 199; além de definição de áreas de risco, vistorias técnicas, interdição total, parcial e acionamento de outras secretarias.

Marli, que é GCM, conseguiu conter o incêndio e elogiou a formação: “Foi uma experiência gratificante e sou grata por tudo”, afirmou. O GCM Amós também aprovou a capacitação.

