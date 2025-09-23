Envie seu vídeo(11) 4745-6900
23/09/2025
Região

Defesa Civil de Ferraz recebe uniforme completo e padronizado

Novos uniformes agora estão padronizados com a identidade visual para o município

23 setembro 2025 - 12h22Por Da Região
Cada agente recebeu o kit completoCada agente recebeu o kit completo - (Foto: Vinícius Cavalcante/ SecomFV)

Os agentes da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos receberam nesta semana os novos uniformes para atender a população nas ruas nas mais variadas ocorrências. Anteriormente, os servidores do órgão ligado à Secretaria de Segurança Urbana usavam apenas um colete utilizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Os novos uniformes agora estão padronizados com a identidade visual para o município, ou seja, contam com o logo da Defesa Civil local e o brasão da cidade, mas seguem o modelo oficial do Estado, inclusive nas cores azul marinho e laranja.

As vestimentas são compostas por colete, calça, camisa polo, botas de cano curto e longo, capa de chuva, cinto e jaqueta de frio. O material é impermeável, já que o órgão atua diretamente nas ruas, especialmente em épocas de chuvas. Cada agente recebeu o kit completo. O coordenador da Defesa Civil do município, Nélson Rosa Oliveira, as cores azul- marinho representam serenidade e o laranja, o pronto atendimento. O grupo já está com uniformes novos, inclusive para a Operação Verão, que será deflagrada em novembro.

A prefeita Priscila Gambale recebeu os integrantes da Defesa Civil devidamente uniformizados e recebeu de presente um colete: “Os uniformes são para valorizar os nossos agentes para que eles estejam devidamente equipados e prontos para entrar em ação. Temos investido na Defesa Civil desde quando assumimos há quatro anos e estruturando o órgão para que possa atender cada vez melhor a nossa população, pois sabemos do trabalho importante da Defesa Civil nas ruas”, afirmou ela. Além da Operação Verão, a Defesa Civil de Ferraz mantém os projetos “Defesa Na Escola” com ações junto às crianças da rede municipal, além do “Defesa No Seu Bairro” levando prestação de serviço aos moradores das comunidades.

Deixe seu Comentário

