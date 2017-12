Defesa Civil de Ferraz interdita Praça dos Trabalhadores após risco de desabamento

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Defesa Civil, interditou, na tarde de ontem, a Praça dos Trabalhadores, também conhecida como Centro de Convenções, localizada no centro da cidade. A ação foi necessária por conta do risco de desabamento do prédio central do local. A interdição seguirá por tempo indeterminado.

Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura, Fernando Felippe, no começo do próximo ano uma equipe do Executivo vai até o Ministério Público, que cuida das questões relacionadas à Praça, para reivindicar providências urgentes que precisam ser feitas em relação ao local.

“Já temos dois estudos técnicos sobre essa Praça que indicam que a melhor solução é a demolição, e é disso que vamos atrás, mas tudo dentro da legalidade”, afirmou Felippe.

Ainda de acordo com o chefe de gabinete, a decisão de interditar toda a Praça, e não apenas o prédio, foi devido à falta de segurança, que acaba por colocar os frequentadores em risco.

“Muitas crianças brincam todos os dias aqui, e apenas uma faixa não irá impedi-los. Por isso, toda a Praça está sendo fechada”, destacou.

Na ação, também estiveram presentes a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, a Guarda Civil Municipal (GCM), e o secretário de Juventude, Esporte e lazer, Francisco Pereira de Brito.