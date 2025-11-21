Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sexta 21 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 20/11/2025
Região

Defesa Civil de Ferraz  participa da Oficina de Verão em São Paulo

Objetivo é qualificar os integrantes para o atendimento das ocorrências

19 novembro 2025 - 14h16Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/SecomFV)

Os agentes da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos participam nesta semana da Oficina de Verão da Defesa Civil do Estado de São Paulo, na Capital. É uma capacitação como preparação para o enfrentamento da operação das chuvas de verão. O objetivo é qualificar os integrantes para o atendimento das ocorrências relacionadas às mais variadas situações nos municípios.

Além de Ferraz, outras cidades também enviaram seus representantes. O órgão no município é ligado à Secretaria de Segurança Urbana e foi reestruturado para dar atendimento e dar respaldo para a população da melhor forma possível. 

Estes encontros divididos em dois dias, que acontecem antes da temporada oficial de 1º de dezembro a 31 de março, abordam temas como previsão meteorológica, monitoramento de índices pluviométricos, resposta a desastres e atendimento pré-hospitalar. Também incluem a entrega de equipamentos de prevenção, como kits com pluviômetros, lonas e EPIs.

Os integrantes do órgão em Ferraz já estão com uniformes novos e padronizados adquiridos pela Prefeitura de Ferraz e receberam o kit para atuarem nas variadas ocorrências como capas de chuva. Em breve, o município lança a Operação Verão com a Defesa Civil do município de prontidão para eventuais ocorrências relacionadas às chuvas fortes.

No Estado, a Operação Verão será deflagrada no próximo dia 1° de dezembro e depois a ação também começará no município.

