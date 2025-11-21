Defesa Civil de Ferraz  participa da Oficina de Verão em São Paulo

Os agentes da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos participam nesta semana da Oficina de Verão da Defesa Civil do Estado de São Paulo, na Capital. É uma capacitação como preparação para o enfrentamento da operação das chuvas de verão. O objetivo é qualificar os integrantes para o atendimento das ocorrências relacionadas às mais variadas situações nos municípios.

Além de Ferraz, outras cidades também enviaram seus representantes. O órgão no município é ligado à Secretaria de Segurança Urbana e foi reestruturado para dar atendimento e dar respaldo para a população da melhor forma possível.

Estes encontros divididos em dois dias, que acontecem antes da temporada oficial de 1º de dezembro a 31 de março, abordam temas como previsão meteorológica, monitoramento de índices pluviométricos, resposta a desastres e atendimento pré-hospitalar. Também incluem a entrega de equipamentos de prevenção, como kits com pluviômetros, lonas e EPIs.

Os integrantes do órgão em Ferraz já estão com uniformes novos e padronizados adquiridos pela Prefeitura de Ferraz e receberam o kit para atuarem nas variadas ocorrências como capas de chuva. Em breve, o município lança a Operação Verão com a Defesa Civil do município de prontidão para eventuais ocorrências relacionadas às chuvas fortes.

No Estado, a Operação Verão será deflagrada no próximo dia 1° de dezembro e depois a ação também começará no município.