Defesa Civil de Ferraz participa de reunião de Grupo de Trabalho do Condemat

Na última segunda-feira, 19 de fevereiro, representantes da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos participaram de uma reunião promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) juntamente com outros pares da região, no intuito de unir forças e planejar em conjunto ações preventivas que serão tomadas em 2024, como mitigação, preparação para emergências e assim evitar desastres ou minimizar os seus impactos perante a população.

Na ocasião, os integrantes das Defesas Civis dos 14 municípios do Alto Tietê tiveram nesta 1ª Reunião do Grupo de Trabalho temas relevantes para o debate e construção de um plano de ação unificado, a saber: ação local dos municípios, atuação e prevenção de desastres para restabelecer a normalidade social, sistema de alerta das cidades, padronização e aparelhamento dos órgãos de maneira uniforme, dentre outros.

Vale salientar que é de suma importância a valorização do conhecimento dos profissionais envolvidos, a troca de expertises, no qual potencializa a atuação de forma contínua e permanente da capacidade técnica e operativa das Defesas Civis.

O coordenador da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, Gilmar de Souza Francisco, destacou a relevância do evento. “Este é o momento oportuno de unirmos todos os esforços necessários para discussão e construção de um plano de ação uniforme que contemple toda a região do Alto Tietê. Apesar das particularidades ou necessidades de cada cidade, torna-se imprescindível momentos salutares com este, no qual compõem a elaboração dos protocolos de prevenção e alerta sobre os procedimentos emergenciais em circunstâncias de desastres, por exemplo”.