Defesa Civil de Itaquá atua em combate a incêndio em vegetação na divisa com Suzano

As equipes da Defesa Civil de Itaquaquecetuba estão atuando, na manhã desta segunda-feira (25), em um incêndio em mata na divisa com Suzano.

O fogo começou por volta das 8h no entorno da estrada Governador Mário Covas Júnior, sentido Suzano, e atinge uma área estimada em 2 mil metros quadrados de vegetação.

Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e as secretarias de Serviços Urbanos e Mobilidade Urbana trabalham no local para controlar as chamas e garantir a segurança da população e dos motoristas que circulam pela região.