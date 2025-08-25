Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil de Itaquá atua em combate a incêndio em vegetação na divisa com Suzano

Fogo atinge uma área estimada em 2 mil metros quadrados de vegetação

25 agosto 2025 - 12h19Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

As equipes da Defesa Civil de Itaquaquecetuba estão atuando, na manhã desta segunda-feira (25), em um incêndio em mata na divisa com Suzano.

O fogo começou por volta das 8h no entorno da estrada Governador Mário Covas Júnior, sentido Suzano, e atinge uma área estimada em 2 mil metros quadrados de vegetação.

Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e as secretarias de Serviços Urbanos e Mobilidade Urbana trabalham no local para controlar as chamas e garantir a segurança da população e dos motoristas que circulam pela região.

