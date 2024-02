Defesa Civil de Itaquá participa do lançamento da campanha 'Semana D' de combate à dengue

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba marcou presença, nesta sexta-feira (16), no lançamento da campanha "Semana D", uma iniciativa que vai intensificar as ações de combate à dengue na região do Alto Tietê. O evento foi realizado em Mogi das Cruzes e reuniu representantes da Defesa Civil estadual e dos municípios da região.



A participação da Defesa Civil de Itaquá na campanha é fundamental, considerando que a cidade coordena o Grupo de Trabalho das Defesas Civis do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), por meio do coordenador Anderson Marchiori. A operação, que conta com vistorias em residências e campanhas de conscientização, é fruto de uma parceria entre os órgãos municipais e estadual.



"A campanha é um reforço importante para os trabalhos que já estão em andamento em Itaquá. Estamos colaborando com a Secretaria de Saúde para ampliar a cobertura dos atendimentos e a vigilância nos bairros. Continuaremos firmes no combate à dengue", destacou o coordenador.



Na primeira fase, a Semana D concentra esforços nos municípios considerados prioritários, que apresentaram o maior número de casos notificados de dengue até o momento. O cronograma completo será definido durante uma reunião agendada para a próxima segunda-feira (19) entre representantes das cidades.



Em Itaquá, desde o início do ano, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza inspeções em imóveis, aplicação de fumacê, larvicida e o Levantamento do Índice Larvário do Aedes aegypti (LIRAa). Esses serviços abrangem pelo menos dez bairros estratégicos.



"O lançamento regional da campanha enfatiza a importância do trabalho conjunto entre as cidades para resolver o problema. O combate à dengue exige atenção e comprometimento de todos, desde os órgãos de defesa até os agentes de saúde e, principalmente, a conscientização da população", ressaltou o prefeito Eduardo Boigues.