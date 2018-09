Defesa Civil de Itaquá resgata bicho-preguiça em via pública

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba resgatou na manhã deste sábado (22), um bicho-preguiça que transitava em via pública da cidade. O animal foi encontrado na Rua Borba Gato, no bairro Vila Maria Augusta. Os moradores do entorno chamaram a Guarda Civil Municipal (GCM) que imediatamente acionou a Defesa Civil. O resgate aconteceu por volta das 11 horas.

A soltura da preguiça, que é fêmea, aconteceu na Estrada do Merenda, próximo a Estrada do Pinheirinho, também em Itaquá. O local foi escolhido por possuir vegetação para a alimentação do animal, que é a folha de embaúba. De acordo com o coordenador Municipal de Defesa Civil, Anderson Silva, esse tipo de resgate não é comum, porém com os desmatamentos constantes na região, foi necessário. “Temos tido uma incidência relativa por conta dos desmatamentos que a população vem realizando”, conta.