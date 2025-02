Defesa Civil de Mogi das Cruzes atua para minimizar efeitos de chuva intensa

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes informa que mantém as equipes que integram a Operação Verão nas ruas, atuando na desobstrução de vias, monitoramento de rios, córregos e do piscinão, afim de garantir a vazão da água acumulada, atender a população e minimizar os efeitos da chuva intensa registrada desde esta quinta-feira (29/01).

Os agentes da Assistência Social integram a ação, garantindo o acolhimento e atendimento necessário às famílias afetadas.

Nas últimas 72 horas, Mogi das Cruzes registrou o acumulado de 109,8 mm de chuvas - 37,5 somente nas últimas 24 horas - percentual maior do que o acumulado no mês.

Entre as áreas mais afetadas, destaca-se o bairro Oropó, com registrado de deslizamento e alagamento nas avenidas Austrália e Oceania.

Nesta região houve uma movimentação de massa, com desmoronamento de um barranco e obstrução do Rio Oropó, o que impediu o fluxo adequado da água e causou a inundação de parte do bairro. A equipe de Servicos Urbanos está no local, trabalhando na desobstrução do rio.

Foi registrando ainda uma queda de árvore na avenida Francisco Ruiz, no bairro Rodeio; e queda de árvore em fiação elétrica na Estrada Pedra Branca, em Taiaçupeba.

De acordo com a equipe de Meteorologia da Defesa Civil, neste sábado o dia será marcado pela alta concentração de nebulosidade sobre a cidade. Ao longo de todo o dia, o tempo ficará bastante instável e haverá previsão para chuva contínua, com fraca a moderada intensidade, e por vezes forte, que podem vir acompanhadas de raios e vento.

Para registros de ocorrências, a Defesa Civil orienta a população a acionar o número 199 - a ligação é gratuita e disponível 24 horas por dia.