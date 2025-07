Defesa Civil de Poá combate focos de incêndio na Estrada Padre Eustáquio

A Prefeitura de Poá, por meio das equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Urbanos, atuou na tarde desta sexta-feira (18/07) no combate a focos de incêndio na estrada Padre Eustáquio, na região da Vila Varela. A ação contou com o apoio de um caminhão-pipa da pasta, além de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) Ambiental da cidade e da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos.

A rápida atuação das equipes foi essencial para controlar as chamas e minimizar os riscos à população e ao meio ambiente. A administração municipal reforça o pedido à população para que redobre os cuidados neste período de estiagem, especialmente diante da baixa umidade do ar e das altas temperaturas registradas nos últimos dias.

O coordenador da Defesa Civil de Poá, Tiago Correa, alertou sobre a importância de reforçar os cuidados durante o inverno. "Estamos em um período crítico, em que qualquer descuido pode provocar grandes incêndios. É fundamental que a população colabore, evitando queimadas e acionando imediatamente os canais de emergência em caso de fumaça ou fogo”, afirmou.

Alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta semana para o aumento do risco de incêndios em vegetação, devido às condições climáticas desfavoráveis, como ausência de chuvas, predomínio de sol, tempo seco e nevoeiros nas primeiras horas do dia.

Entre as recomendações do órgão estão evitar queimadas, mesmo em pequena escala; fazer uso consciente da água; manter-se hidratado ao longo do dia; dobrar a atenção especial com idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Os telefones de contato para casos de emergência são 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 / 4380-0818 (Defesa Civil de Poá).