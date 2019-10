Defesa Civil de Poá realiza ação educativa para redução de desastres

A Defesa Civil de Poá realizou nesta quarta-feira (9) uma atividade em comemoração à Semana Nacional de Redução de Desastres, instituída pelo DNN de 26 de setembro de 2005. Equipes do departamento estiveram na Praça Latuf Cury, na região central, e realizaram ação educativa com orientações ao público e distribuição de panfletos sobre a Defesa Civil.



Segundo o secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, por meio da ação foi possível informar a população sobre os recursos disponíveis para o atendimento das emergências, tais como: comunicação, equipamento de resgate, combate a incêndio, entre outros. “Uma atividade extremamente importante, com o objetivo de prevenir riscos. Essas ações são essenciais e sempre contam com o apoio da comunidade”, explicou.



O coordenador da Defesa Civil de Poá, Fernando Caldeira Diogo, acrescentou que o trabalho realizado hoje buscou alertar sobre a temática dos desastres naturais e aumentar a percepção de risco pela comunidade, suas formas de prevenção, preparação, mitigação e resposta. “Assim como de criar uma sociedade mais capacitada, por meio do fortalecimento da cultura de prevenção, aprimorando as ações dos órgãos públicos, de modo a facilitar a comunicação entre as esferas estadual, regional e municipal que atuam na emergência com a sociedade”.