Região

Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento

Fenômeno pode provocar tempestades, com raios e queda de granizo em diversas regiões do Estado

24 novembro 2025 - 08h30Por Da região
População deve ficar atenta às dicas de segurançaPopulação deve ficar atenta às dicas de segurança - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

A Defesa Civil do Estado informa que, até terça-feira (25), a lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste favorecerá a formação de chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias áreas do Estado.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, uma vez que há risco de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências relacionadas a ventos fortes e descargas elétricas.

Orientações para a população

Evite áreas com árvores de grande porte, placas, andaimes e estruturas suscetíveis a queda.

Evite terrenos descampados, praias, campos de futebol e áreas abertas.

Não utilize aparelhos conectados à tomada durante tempestades.

Evite atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro. • Fique atento a sinais de deslizamento, como rachaduras, inclinação de postes e portas ou janelas que deixam de fechar adequadamente.

Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Para receber alertas, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando no campo da mensagem o CEP da localidade de interesse.

