Jornal Diário de Suzano - 25/01/2026
Região

Defesa Civil de São Paulo reforça as orientações preventivas durante a ocorrência de tempestades

Chuvas convectivas, típicas do verão, podem provocar alagamentos, enxurradas e outros transtornos em curto intervalo de tempo

26 janeiro 2026 - 21h00Por Da região
Defesa Civil realiza o monitoramento contínuo das condições meteorológicas no Estado Defesa Civil realiza o monitoramento contínuo das condições meteorológicas no Estado - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Nesta época do ano, esses eventos estão associados, principalmente, às chamadas chuvas convectivas, conhecidas como chuvas de verão. Esse tipo de chuva é caracterizado por pancadas intensas em curto intervalo de tempo, podendo vir acompanhado de rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo. Mesmo com rápida dissipação, essas tempestades podem provocar alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e muros.

A orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar vias inundadas e buscar abrigo em locais seguros durante o temporal, como residências, edifícios ou veículos fechados com vidros levantados. Em caso de raios, é fundamental ficar longe de árvores, postes, cercas e estruturas metálicas, evitando riscos de descargas elétricas.

Também é importante manter atenção redobrada em regiões próximas a encostas, margens de rios e córregos, além de observar sinais, como aumento repentino do nível da água, movimentação de terra e queda de galhos ou estruturas.

A Defesa Civil realiza o monitoramento contínuo das condições meteorológicas, em integração com os órgãos estaduais e municipais.

