Defesa Civil de São Paulo renova alerta para altas temperaturas e baixa umidade no ar

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), renovou, nesta segunda-feira (25), o alerta para altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, válido até quarta-feira (27), pois uma forte massa de ar quente continuará elevando as temperaturas em todo o estado de São Paulo.

Além do calor, há condições para fortes pancadas de chuva durante as tardes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda de granizo, principalmente para a Faixa Leste e Região Metropolitana de São Paulo. Para as regiões do Noroeste e Oeste paulista, com o tempo mais seco, a umidade relativa do ar cairá, atingindo valores abaixo dos 25%, exceto em faixas litorâneas.

Diante deste cenário, é recomendado manter constante hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, usar roupas leves, preferir alimentação com frutas e verduras, umidificar ambientes fechados e usar protetor solar.

Os riscos para incêndios florestais também aumentam. O mapa de risco de incêndio da Defesa Civil apontou nível de alerta para quase todo o Estado. A região Oeste entrou em estado de emergência, nível mais elevado de risco. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a prevenção, como não jogar bituca de cigarro na margem da rodovia, não queimar lixo e não fazer a limpeza de terreno utilizando fogo.

A tendência é de que as temperaturas caiam na quinta-feira (28), com a chegada de uma frente fria sobre o Estado. Na quarta à noite é possível que os ventos já mudem de direção e comece a virar o tempo.