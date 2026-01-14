Defesa Civil do estado alerta para risco de chuvas fortes e tempestades no Alto Tietê

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que entre esta quarta-feira (14) e sexta-feira (16) um sistema meteorológico próximo da Região Sudeste do Brasil criará condições para chuvas intensas que podem ocorrer em forma de tempestades, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, atingindo diversas regiões do Estado. As chuvas serão mais intensas durante a quinta-feira (15), principalmente nos municípios que fazem parte da faixa leste do estado.

Durante estes dias, as temperaturas permanecerão altas, com a sensação de abafamento. Na Capital, as temperaturas máximas chegam aos 27°C. Em Santos e Piracicaba 28°C e Ribeirão Preto 30°C.

Durante estes três dias os acumulados de chuva previstos variam conforme a região:

• Muito alto: Região Metropolitana da Capital Paulista, Vale do Ribeira e regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba;

• Alto: Baixada Santista e regiões de São José dos Campos, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Bauru e Araraquara;

• Médio: Regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

A orientação é atenção redobrada aos moradores de áreas vulneráveis, onde há maior incidência de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas de autoproteção.

Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar o cep da localidade de interesse.

Em caso de emergência acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.