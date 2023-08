Defesa Civil do Estado vistoria 14 pontos em Ferraz de Vasconcelos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo vistoriou 14 pontos nas proximidades de córregos em Ferraz de Vasconcelos que necessitam de obras de drenagens e melhorias para ampliar o escoamento das águas das chuvas no município.

Representantes do governo estadual estiveram na manhã desta segunda-feira (14), acompanhados de técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz e da Defesa Civil do município.

A visita do governo estadual atende ao pedido feito na semana passada pela Prefeitura de Ferraz para investimentos em várias ações, incluindo drenagem, obras de contenção e construção de muros de arrimos em margens de córregos, travessia, entre outros serviços. Na semana passada, a prefeita Priscila Gambale foi recebida pelo coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado e solicitou ajuda do governo estadual para as obras.

O pedido do município está orçado em R$ 32 milhões e o governo do Estado veio verificar as obras mais emergenciais: “A Defesa Civil do Estado veio verificar todos os pedidos realizados e ver o que dá para fazer de imediato”, explicou o secretário de Obras, Antonio Carlos dos Santos, o Carlinhos.

Quatorze pontos foram vistoriados, entre eles: ruas Jácomo Zanchetta; Travessa Mário Querelo; Júlio Ferreira; José Narciso Filho; José Conrado do Nascimento; Rua Silvino Correia; Córregos da Vila São Paulo e Vila Mariana, Tanquinho, Córrego Caetano Rúbio e ruas José Mozzer; Clara Nunes e Gilma.