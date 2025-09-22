Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 21/09/2025
Região

Defesa Civil emite alerta para temporais com rajadas de vento no estado, com destaque para Grande SP

Com ventos de até 90 km/h, condições já provocaram 13 ocorrências

22 setembro 2025 - 14h53Por da Agência SP
Defesa Civil emite alerta para temporais com rajadas de vento no estado, com destaque para Grande SPDefesa Civil emite alerta para temporais com rajadas de vento no estado, com destaque para Grande SP - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para temporais com rajadas de vento para a tarde desta segunda-feira (23). O alerta vale para a capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, litoral e centro-oeste. Os ventos podem chegar até 90 km/h.

Nas próximas horas, a instabilidade deve atingir a Grande São Paulo, trazendo potencial para rajadas de vento fortes, chuvas intensas e episódios de tempestade severa. Também há previsão de raios e de granizo em algumas regiões.

Os registros mais recentes indicam ventos com alta velocidade. Bauru já registrou rajadas de 87 km/h, além de Avaré, com 90 km/h, Marília, com 86 km/h, Valparaíso, com 82 km/h, Tupã, com 76 km/h e Lins, com 72 km/h.

Desde domingo até a emissão do alerta, nesta segunda, a Defesa Civil havia registrado 13 ocorrências causadas pelos temporais, entre quedas de árvores, vendavais e destelhamentos. Foram registrados oito feridos.

