Defesa Civil emite alerta para temporais com rajadas de vento no estado, com destaque para Grande SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para temporais com rajadas de vento para a tarde desta segunda-feira (23). O alerta vale para a capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, litoral e centro-oeste. Os ventos podem chegar até 90 km/h.

Nas próximas horas, a instabilidade deve atingir a Grande São Paulo, trazendo potencial para rajadas de vento fortes, chuvas intensas e episódios de tempestade severa. Também há previsão de raios e de granizo em algumas regiões.

Os registros mais recentes indicam ventos com alta velocidade. Bauru já registrou rajadas de 87 km/h, além de Avaré, com 90 km/h, Marília, com 86 km/h, Valparaíso, com 82 km/h, Tupã, com 76 km/h e Lins, com 72 km/h.

Desde domingo até a emissão do alerta, nesta segunda, a Defesa Civil havia registrado 13 ocorrências causadas pelos temporais, entre quedas de árvores, vendavais e destelhamentos. Foram registrados oito feridos.