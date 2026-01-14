Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e Itaquá

A Defesa Civil do estado emitiu, na tarde desta quarta-feira (14), um alerta severo de chuva forte e persistente na região de Suzano e Itaquaquecetuba, podendo atingir municípios vizinhos. Segundo a previsão, há possibilidade de volumes elevados de chuva, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

As chuvas serão mais intensas durante a quinta-feira (15), principalmente nos municípios que fazem parte da faixa leste do estado. Durante estes dias, as temperaturas permanecerão altas, com a sensação de abafamento.

A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas de autoproteção. Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar o cep da localidade de interesse.

Em caso de emergência acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.