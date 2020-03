Defesa Civil monitora nível do rio Tietê após aumento de vazão em represa

A Coordenadoria de Defesa Civil de Mogi das Cruzes está monitorando o nível do rio Tietê na cidade, com o aumento da vazão de água da barragem de Ponte Nova, em Salesópolis. O trabalho é feito em contato direto com o Departamento Águas e Energia Elétrica (DAEE), responsável pela gestão do rio e das represas.

O contato constante entre os órgãos foi uma solicitação do prefeito Marcus Melo antes do período de chuvas e faz parte dos trabalhos da Operação Verão, que reúne diversas secretarias municipais e órgãos que atuam no atendimento de emergências relativas às chuvas do início de ano.

Com as chuvas dos últimos dias, a vazão da represa foi ampliada de cerca de 3 metros cúbicos por segundo para cerca de 5 metros cúbicos por segundo, com uma manobra de segurança. A estrutura não tem comportas e a liberação de água é feita por descarga de fundo, com controle da vazão.

Em Mogi das Cruzes, a maior vazão de água deverá impactar em um aumento no nível do rio Tietê. Na manhã desta quarta-feira (04/03), o curso d'água estava 3,08 metros. Como os próximos dias não há previsão de chuvas fortes, não há a expectativa de que a medida impacte as áreas ribeirinhas.

“A Defesa Civil realiza o monitoramento contínuo do nível do rio Tietê, com os dados da régua de medição e vistorias nos pontos em que ele passa pela cidade. Os moradores das áreas próximas ao rio também devem ficar atentos e a qualquer situação atípica entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199”, explicou o diretor da Defesa Civil, Walter Melo.

Nesta quarta-feira, representantes da Defesa Civil de Guarulhos estiveram em Mogi das Cruzes e acompanharam o monitoramento do rio Tietê que é feito na cidade. Eles também foram até a barragem de Ponte Nova para visitar a estrutura.