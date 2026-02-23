Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 23 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil renova alerta de chuvas intensas e mantém Gabinete de Crise até quinta-feira (26)

Alerta é válido entre terça-feira (24) e sexta-feira (27); previsão indica chuva contínua na faixa leste do Estado, com maiores acumulados até quinta-feira (26)

23 fevereiro 2026 - 18h11Por Da região
O monitoramento das condições meteorológicas permanece contínuo ao longo do período de vigência do alertaO monitoramento das condições meteorológicas permanece contínuo ao longo do período de vigência do alerta - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que, entre terça-feira (24) e sexta-feira (27), a passagem de uma frente fria criará condições para chuva contínua, com momentos de chuva forte na faixa leste do Estado de São Paulo, com maior destaque para a faixa litorânea.

Os atuais modelos meteorológicos indicam acumulados significativos de chuva, conforme a classificação de risco por região:

Muito Alto: Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte

Alto: Itapeva, Sorocaba, Campinas, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, Capital e Região Metropolitana de São Paulo

Diante do cenário previsto, o Gabinete de Crise segue mobilizado de forma presencial até quinta-feira (26), período em que são esperados os maiores acumulados de precipitação.

O monitoramento das condições meteorológicas permanece contínuo ao longo do período de vigência do alerta.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas. A chuva contínua pode elevar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e regiões com solo já encharcado. Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno.

Ao identificar qualquer indício, é fundamental deixar o local imediatamente e acionar os órgãos de emergência: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade
Região

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade

Governador entrega matrículas de 1,2 mil imóveis nesta terça-feira
Região

Governador entrega matrículas de 1,2 mil imóveis nesta terça-feira

Casa da Mulher promove celebração dos 94 anos do voto feminino com encontro da Frente Municipal
Região

Casa da Mulher promove celebração dos 94 anos do voto feminino com encontro da Frente Municipal

Condemat+ e Senac abrem inscrições para curso gratuito de especialização
Região

Condemat+ e Senac abrem inscrições para curso gratuito de especialização

Mogi alerta para tentativa de golpe em pacientes da Carreta de Mamografia
Região

Mogi alerta para tentativa de golpe em pacientes da Carreta de Mamografia

UBS Jardim Yone promove caminhada de conscientização sobre Alzheimer durante Fevereiro Roxo
Região

UBS Jardim Yone promove caminhada de conscientização sobre Alzheimer durante Fevereiro Roxo