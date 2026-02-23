Defesa Civil renova alerta de chuvas intensas e mantém Gabinete de Crise até quinta-feira (26)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que, entre terça-feira (24) e sexta-feira (27), a passagem de uma frente fria criará condições para chuva contínua, com momentos de chuva forte na faixa leste do Estado de São Paulo, com maior destaque para a faixa litorânea.

Os atuais modelos meteorológicos indicam acumulados significativos de chuva, conforme a classificação de risco por região:

Muito Alto: Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte

Alto: Itapeva, Sorocaba, Campinas, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, Capital e Região Metropolitana de São Paulo

Diante do cenário previsto, o Gabinete de Crise segue mobilizado de forma presencial até quinta-feira (26), período em que são esperados os maiores acumulados de precipitação.

O monitoramento das condições meteorológicas permanece contínuo ao longo do período de vigência do alerta.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas. A chuva contínua pode elevar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e regiões com solo já encharcado. Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno.

Ao identificar qualquer indício, é fundamental deixar o local imediatamente e acionar os órgãos de emergência: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).