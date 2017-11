Defesa quer que Abissamra responda processo em liberdade

A defesa do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Abissamra (PSB), entrou com recurso para que o político responda o processo em liberdade. Segundo o advogado Guilherme Madi Rezende, a decisão da liminar é esperada para a próxima semana. Abissamra foi preso, na última quarta-feira, acusado de crime financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.



Rezende afirmou que o habeas corpus foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). "Ao final do processo, a defesa tem certeza da sua inocência e espera sua absolvição", declarou. O ex-prefeito foi preso pela Polícia Civil, na própria clínica e foi encaminhado ao Departamento de Capturas e Delegacias (Decade), na Capital paulista.



A ação está ligada às investigações do Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público (MP). O nome de Abissamra era observado por lavagem de dinheiro desde o último ano. A prisão preventiva desta semana foi decretada pelo juiz João Walter Cotrim Machado, da 2ª Vara Criminal de Ferraz, por um suposto esquema para aquisição de 46 bens com dinheiro ilícito avaliado em R$ 50 milhões. Duas lotéricas e duas lanchas estão entre as posses bloqueadas do ex-prefeito. O Geced avaliou as provas como convincentes.

Segundo o procurador Gabriel Lins, a prisão foi necessária para que o patrimônio adquirido não seja movimentado. O mandato foi embasado aos moldes da Operação Lava Jato, executada pela Polícia Federal.