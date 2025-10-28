Delegacias da Mulher são elevadas à 1ª classe e terão reforço de policiais e estrutura

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba foram reclassificadas e aumentaram seu nível de atuação no território. O decreto com a mudança, assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

As delegacias que eram de 3ª classe passaram a ser de 2ª classe, enquanto as delegacias de 2ª classe subiram para 1ª classe, a mais alta da hierarquia.

A mudança foi oficializada , durante a inauguração da DDM de Paulínia, na região de Campinas, no interior paulista. O serviço irá funcionar dentro do Distrito Policial do município, que passou por reformas e foi reinaugurado.

“Com a reclassificação dessas unidades, será possível realizar a contratação de mais funcionários, incluindo delegadas de classe especial, que podem acolher as vítimas de violência com toda a atenção e privacidade necessárias”, afirmou o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O decreto nº 69.624 tem efeitos administrativos e concede maior poder para as unidades que prestam serviço em defesa das mulheres vítimas de violência. A reclassificação tem o objetivo de melhorar a estrutura e o efetivo das unidades, beneficiando as vítimas de violência doméstica. Outro benefício é a possibilidade de aumentar o número de profissionais e a obtenção de recursos para o combate à violência doméstica ou familiar no estado.

“Essa era uma demanda antiga das Delegacias de Defesa da Mulher e, desde o início da gestão, passamos a discutir essa mudança para fortalecer as unidades, seja com mais policiais ou recursos, aumentando a proteção das vítimas de violência em todo o território paulista”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A mudança organizacional também permite que as delegadas sejam comissionadas caso estejam em um nível abaixo da delegacia em que atua, passando para o mesmo nível de atuação da unidade. “Essa reclassificação visa o melhor aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido porque dá maior importância para a delegacia”, explica a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do estado.

DDMs de 1ª classe

A reclassificação das unidades obedece alguns critérios estabelecidos como a densidade demográfica e a demanda de atendimento policial naquela região.

Assim, na capital paulista, a 3ª e a 9ª DDM, que pertencem a 3ª seccional (Oeste), e a 5ª DDM da seccional correspondente, agora são de 1ª classe.

Na Grande São Paulo, também viraram 1ª classe as delegacias da mulher de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Santana do Parnaíba, Diadema, Francisco Morato, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Suzano, Osasco, Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e Embu das Artes.

Já no interior paulista, delegacias das seccionais de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Santos, Sorocaba, Piracicaba e Araçatuba também alcançaram a classificação mais alta.

SP Por Todas

O SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas. Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem soluções como o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas. Mais informações www.spportodas.sp.gov.br

Abrigos protegem mulheres vítimas de violência nas cidades da região

As cidades da região contam com abrigos para atender mulheres vítimas de violência espalhados pelo estado. Os abrigos têm localização sigilosa e recebem mulheres e seus filhos menores de 18 anos. Eles podem permanecer lá por até seis meses, onde recebem moradia e alimentação. O período pode ser estendido, em casos especiais.

O serviço atende mulheres sob ameaça e risco a sua integridade física em razão de violência, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. Em articulação com a rede de serviços socioassistenciais e do sistema de Justiça, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado trabalha para garantir também atendimento jurídico e psicossocial e acesso a benefícios sociais.

Serviço

O serviço também recebe filhos e dependentes que estiverem sob responsabilidade da mulher.

Para acessar o abrigo, a mulher vítima de violência é encaminhada por órgãos de uma rede de proteção. Eles incluem delegacias, Ministério Público, Defensoria Pública e serviços municipais de assistência social. Se uma mulher precisa de abrigo, o ideal é buscar atendimento imediato em uma Delegacia da Mulher ou em um serviço de assistência social do município, que poderá orientá-la sobre o encaminhamento.

Há dois tipos de abrigos: regionais, que atendem mais de uma cidade, e municipais. Essa é uma das iniciativas do SP Por Todas, um movimento do Governo de São Paulo que dá visibilidade para políticas públicas exclusivas a mulheres. Ao todo, as 40 unidades atendem 73 municípios com um total de 662 vagas.

Em Mogi das Cruzes, o abrigo conta com 20 vagas e em Suzano também são 20.