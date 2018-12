Delegacias terão reforço no plantão e grande operação é programada para o dia 2

As delegacias do Alto Tietê estão com reforço no quadro de plantão. A prioridade é de flexibilizar o atendimento à população e, também, nos registros de flagrantes nesses últimos dias de 2018. Também há presença mais intensiva de grupos especiais da Polícia Civil, como a Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes); Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos); e o SIG (Setor de Investigações Gerais) nas ruas da região.

Para o delegado Julio Vaz, além do reforço no quadro de plantão, o período também será marcado por atividades específicas, como reforço nas cadeias públicas (Poá e Mogi), na escolta de presos e a rotatividade de delegados comandando a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes -- responsável por quase todas as delegacias do Alto Tietê, exceto Arujá e Santa Isabel.

A respeito de operações especiais até o Ano Novo, Vaz disse que, por enquanto, não há nada programado. Sobretudo, disse que as unidades especializadas estão atuando na prevenção de crimes. Neste período, grupos criminosos aproveitam para realizar roubos, furtos e, principalmente, a venda e distribuição de entorpecentes. “O Garra, a Dise e o SIG vão atuar de modo reforçado, com o objetivo de manter a tranquilidade na nossa região”, disse.

GRANDE OPERAÇÃO

A região deve receber uma das maiores operações policiais de 2019. No dia 2 de janeiro, quarta-feira, a população verá mais policiais em todas as cidades do Alto Tietê. Denominada ‘São Paulo Mais Seguro’, a ação envolverá todo o efetivo dos batalhões (17º, 32º e 35º), inclusive policiais administrativos. A mesma operação acontecerá em todo o Estado. O objetivo dessa ação será o de combater crimes com motivação econômica, ou seja, os delitos relacionados ao latrocínio (roubo seguido de morte), roubo de carga, veículo e em geral.

Responsável por atender Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) já tem estudo sobre pontos mais críticos. Haverá bloqueios em vários trechos dessas cidades, bem como patrulhamento mais específico em determinadas regiões, em especial àquelas que são pontuadas como ‘rotas de fuga’ de criminosos.

Por questões de segurança, o efetivo empenhado em cada cidade não foi divulgado. A cúpula do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPAM-12) deverá divulgar o balanço da operação na região na próxima quinta-feira.