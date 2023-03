Delegada e faixa preta em Taekwondo participa de treinamento com Anderson Silva

A diretora de Integração da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil, Raquel Gallinati, passou por treinamento com o lutador de MMA Anderson Silva, nesta segunda-feira (20).

Faixa preta em Taekwondo e capoeirista, a delegada participou da atividade organizada pela Academia de Polícia (Acadepol) “Doutor Coriolano Nogueira Cobra” em referência ao mês das mulheres.

“No total, mais de 50 policiais civis do estado de São Paulo passaram pelo workshop com o ‘Spider’ Silva. Foi uma atividade muito enriquecedora, uma vez que pudemos aprimorar técnicas e absorver novas dicas para melhorarmos nossa performance em defesa pessoal. O treinamento para a policial é primordial. Parabenizo a Acadepol pela iniciativa”, considerou Raquel.

Delegada de Polícia há mais de dez anos e diretora de Integração de uma das associações mais respeitadas do Brasil na representação legítima da categoria, Raquel enfatiza que a mulher, para se proteger, deve antecipar as ações criminosas e, principalmente, evitar estar em situações de risco. A defesa e o combate corporal contra um ataque devem ser adotados como último recurso.

“E, policiais, inclusive as mulheres, estão em contato direto com os criminosos por força da profissão. Por isso, a importância de atividades como esta, promovida hoje pela Acadepol, serem realizadas pelo Estado com constância”, reforçou a delegada.

Spider em SP

Lutador de MMA e campeão do UFC, Anderson Silva ministrou a aula de defesa pessoal para as policiais civis paulistas a convite da diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, e do supervisor do Grupo Especial de Reação (GER), Alexandre Oliveira.

‘Spider’, como é conhecido no meio esportivo, é campeão dos médios do UFC e recordista em sua categoria. Recentemente, seu nome foi indicado ao “Hall da Fama do UFC”, ao lado de outras lendas da competição.