Delegado do Garra, Eduardo Boigues é pré-candidato em Itaquá

O delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Eduardo Boigues, criticou a falta de estrutura e investimentos para as polícias em gestões governamentais passadas e reprovou a justiça, que "solta" os bandidos que são detidos pelos policiais.

As declarações foram dadas durante o DS Entrevista. Boigues, para exemplificar, usou as "saidinhas" que os presos ganham em feriados e datas comemorativas e citou Suzane Von Richthofen, condenada por assassinar os pais em 2002 e que ganha constantes benefícios da justiça.

"A Richthofen nem tem pai e mãe, e sai para a rua. A polícia prende e a justiça solta. Falta estrutura e investimento", contestou.

Garra

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) conta com 15 policiais, sendo um encarregado chefe; Boigues, que é o delegado, além de 13 investigadores. São cinco viaturas disponíveis para o grupo, que tem como objetivo fazer patrulhamento preventivo especializado no Alto Tietê, com foco em crimes patrimoniais e tráfico de drogas, além de levantar índices criminais através do Centro de Inteligência Policial (CIP) da Policia Civil, que fica na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

O delegado explicou que o Garra "não sai para a rua sem saber o que fazer", e que em 2019, 310 pessoas foram presas pelo grupo.

Para comprovar a eficiência das pesquisas do Garra, o delegado destacou roubos em alguns pontos da região. Segundo ele, a Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos, tem maior incidência de roubos de quinta-feira para sexta-feira e da sexta para sábado.

Candidatura

O delegado é pré-candidato à Prefeitura de Itaquá pelo Partido Progressista (PP). Entre as propostas, Boigues destacou a vontade de construir um Terminal Urbano com integração, que ficaria na Estação de Itaquá, e disse que suas três bandeiras são saúde, segurança e educação.

O delegado ainda afirmou que quer abrir concorrência para possíveis empresas de microônibus e vans que queiram implantar transporte complementar na cidade. "Isso é para que o transporte seja mais ágil e nenhum cidadão fique sem, já que os ônibus não entram em alguns lugares. Também tenho preocupação com cobradores", afirmou.